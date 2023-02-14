Новую транспортную модель Рязани представят не ранее 2024 года

Во вторник, 14 февраля, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы было объявлено, что новая транспортная модель Рязани не будет реализована до 2024 года. Об этом сообщает ya62.ru.

По словам представителя горадминистрации, в этом году планируется обновление подвижного состава, а после подготовительных работ модель будет представлена общественности. В 2023 году планируется закупить 38 автобусов, а в 2024 году — дополнительно 8 машин.

Депутаты дали поручение администрации города предоставить информацию по транспортной модели для ознакомления общественности.