Вторник, 14 февраля, 2023
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Новую транспортную модель Рязани представят не ранее 2024 года

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Во вторник, 14 февраля, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы было объявлено, что новая транспортная модель Рязани не будет реализована до 2024 года. Об этом сообщает ya62.ru.

По словам представителя горадминистрации, в этом году планируется обновление подвижного состава, а после подготовительных работ модель будет представлена общественности. В 2023 году планируется закупить 38 автобусов, а в 2024 году — дополнительно 8 машин.

Депутаты дали поручение администрации города предоставить информацию по транспортной модели для ознакомления общественности.

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