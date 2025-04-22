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Фото: Фото Виктории Ледневой и с сайта администрации Ухоловского района
Общество

Новую купель планируют обустроить на месте сгоревшего Прощеного колодца 

Анастасия Мериакри

В Ухолове накануне Пасхи горел Прощеный колодец. Проанализировав все варианты восстановления, администрация района приняла решение комплексно благоустроить территорию колодца вместо реконструкции отдельных элементов. Об этом сообщает глава администрации района Сергей Сумин ВКонтакте.

Здесь построят новую купель и колодец, обустроят брусчатку на территории и подходах к ней, установят новое ограждение. На прилегающей территории колодца опилят старые деревья.

В связи с высокой стоимостью работ будет подаваться заявка на участие в программе инициативных проектов в 2026 году.

«Не сомневаюсь, что Правительство Рязанской области поддержит наш район в реализации такого важного социального объекта. В этом же году мы примем меры, чтобы обеспечить жителям доступ к колодцу и возможность забора воды», – отметил глава администрации района Сергей Сумин.

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