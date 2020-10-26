Зелень круглый год: как выбрать и получить максимум пользы

Когда у нас есть возможность покупать свежую зелень круглый год, появляется вопрос: так ли она полезна? Как выбрать зелень в магазине и получить из нее максимум витаминов? Отвечают эксперты Роскачества.

Тепличная зелень на прилавках: польза или вред

Зелень, выращенная на грунте в теплое время года, почти не идет в реализацию. То, что мы покупаем в магазинах, это зелень, выращенная в теплицах. В таком случае не требуется почва или субстрат и можно осуществить производство зелени в огромных масштабах, сократить сроки выращивания полноценного растения до 40 дней. Растения в горшочках получают питательный раствор через систему трубопроводов и коллекторов. В питательный раствор входят разбавленные в воде соли кальция, калия, магния, железа. Или же зелень могут выращивать в горшках в торфе в закрытых помещениях с использованием ультрафиолетовых ламп, — объясняет биолог, ученый агроном, плодоовощевод Елизавета Тихонова.

Выращивать растения в грунте тяжело и затратно, особенно в холодное время года, тогда как растения в теплицах выращиваются с применением всех новых технологий. Основная опасность грунтовой зелени в том, что ее для защиты от вредителей могут обрабатывать инсектицидами. Химические ингредиенты из их состава могут повышать риск диабета и сердечных заболеваний.

У зелени, выращенной в искусственных условиях, такой проблемы нет. Так растения получают все необходимые условия и питательные вещества для роста. Правда, такая зелень имеет менее выраженный вкус и сниженное количество витамина С. Лампы могут лишь частично компенсировать солнечный свет, который необходим для выработки витамина.

Вся зелень в магазине искусственная?

Привлекательный вид зелени — это признак здорового растения. Представление о том, что вся зелень в магазине «искусственная» — это миф.

Как правило, люди, не имевшие дела с сельским хозяйством, думают, что любое семечко вырастет само по себе. Если землю не удобрять, не насыщать ее питательными веществами, никакое растение не даст всхода и не разовьется. Традиционно для зелени в качестве удобрения используется аммиачная селитра. Она повышает урожайность без превышения уровня нитратов. У растений существует встроенный защитный механизм: они возьмут из удобрений столько минералов и солей, сколько им нужно, — рассказывает Елизавета Тихонова.

Поэтому если у растения хороший вид и яркий цвет — это говорит о том, что почва была удобрена в меру, а за растением ухаживали.

Для чего зелень фасуют в упаковки

Пластиковая упаковка или пленка, в которую расфасована зелень в супермаркетах, защищает растения от быстрого увядания. В магазине в воздухе находится множество микроскопических грибковых спор и бактерий, которые при контакте с растением вызовут его гниение. Пленка или упаковка создают необходимую микросреду для лучшего хранения. Если растение начало подгнивать внутри упаковки, чаще всего это означает, что оно было повреждено при перевозке или фасовалось грязными руками.

Как выбрать зелень в магазине?

Поскольку зелень на прилавках уже расфасована и упакована под пленку, понюхать или потереть ее в руках нельзя, и проблематично по запаху и наощупь определить ее состояние. Однако есть несколько надежных способов, как выбрать ее свежей:

Обращайте внимание на внешний вид. Зелень должна быть насыщенного яркого цвета без намека на увядание.

У растения цвет должен быть распределен равномерно, без пятен и пожелтений. Яркий цвет говорит о том, что растение — здоровое, способное при должных условиях сохранить вкусовых качеств в течение несколько дней.

Если есть выбор между вариантом в горшочке и в пленке, выбирайте горшочек. Зелень с корнями в земле продержится дольше.

Обращайте внимание на условия хранения зелени в магазине. Если пучки лежат без охлаждения, они быстро увянут.

Обращайте внимание на любые мелкие повреждения: слипшиеся листья — первые намеки на гниение и признак залежавшегося товара.

Как мыть и хранить зелень из магазина

Зелень из магазина желательно хранить в холодильнике. Так ее можно хранить при 0°С от 2 до 7 суток. Можно оставить пучок в фасовочной пленке или переложить в контейнер, чтобы снизить доступ кислорода. Поскольку зелень может обрабатываться антибиотиками или содержать остатки питательного раствора для более длительного хранения, ее рекомендуется тщательно мыть в теплой воде, можно с мылом. Также можно замачивать зелень на 15-20 минут, если вы планируете есть ее в сыром виде без термообработки.

Не рекомендуется мыть сразу весь пучок зелени. Это приведет к повреждению оболочки растения, и пучок быстро увянет и потеряет вкусовые свойства. Главное правило: взять из упаковки ровно столько зелени, сколько вы планируете съесть, не трогая остальное содержимое. Чем больше вы подвергаете растение контакту с руками или водой, тем быстрее оно завянет.

Зелень как источник клетчатки

Зелень, помимо всего прочего, является источником клетчатки. Если говорить о рекомендациях по содержанию клетчатки в рационе здорового человека, для женщин — это 30-35 гр. в сутки, а для мужчин — около 40-45 гр. в сутки. Клетчатка содержится в зелени, ягодах, овощах, фруктах, цельных зерновых и бобовых, — советует нутрициолог и член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова.

Согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневно необходимо употреблять как минимум 400 г фруктов и овощей (за исключением картофеля и других крахмалсодержащих клубней), в том числе зелени для профилактики таких хронических болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и ожирение, а также для профилактики и смягчения дефицита некоторых питательных микроэлементов.

Термообработка — потеря витаминов

Например, шпинат является богатым источником железа, кальция и витамина С. Если необходимо увеличить свои запасы кальция и железа, ешьте термически обработанный шпинат. Однако если хотите получить дозу витамина С, нужно есть шпинат сырым, потому что витамин С разрушается при термообработке, — отметила Нагима Семчукова.

Если не привязываться к конкретным витаминам и минералам, нужно помнить, что разнообразие зелени, других источников клетчатки и способов их приготовления — залог получения максимальной пользы для организма.