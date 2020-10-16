Врачи Рязанского кардиодиспансера третьими в ЦФО провели уникальную операцию

Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию. Ранее такое хирургическое вмешательство проводили только в трех ведущих клиниках Москвы и Воронежа, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Сергей Бирюков и Евгений Меркулов прооперировали пациента с мерцательной аритмией, установив в сердце больного окклюдер Вочмана. Люди с таким синдромом часто умирают от инсульта.
Первым пациентом в Рязани стал 60-летний мужчина. Окклюдер ему ввели в сердце через вену в ноге. Операция длилась всего два часа и прошла успешно. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо.