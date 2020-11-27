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В Рязанском политехническом колледже открыли современные компьютерные мастерские

Елена Лобанова

В пятницу, 27 ноября, в Рязанском политехническом колледже открыли новые компьютерные мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование». 

Директор образовательного учреждения Анатолий Смыслов провел экскурсию по пяти новым классам для заместителя председателя правительства Рязанской области Романа Петряева и министра образования и молодежной политики региона Ольги Щетинкиной. 

В колледже появились мастерские по направлениям «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Машинное обучение и большие данные», «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса».

Примечательно, что учебное заведение не первый раз выигрывает подобный конкурс. 

— В прошлом году мы выиграли такой же национальный проект только не по «Информационным технологиям», а по другому направлению.  В результате новые мастерские появились в нашем корпусе, который находится на проезде Шабулина, — поделился Анатолий Смыслов. 

Как отметил директор колледжа, учреждение выигрывает конкурс уже третий раз. Такого, по его словам, не случалось ни с одной образовательной организацией в России. 

Анатолий Смыслов разумно подметил, что реализация данного национального проекта — переход всего образования из XX века в XXI. 

— Хочется отдельно отметить, что наши студенты всегда были востребованы у работодателей. А с созданием новых мастерских организации будут выстраиваться в очередь. К тому же в этом году конкурсный отбор на различные специальности достиг показателя выше университетского, — поделился директор политехнического колледжа. 

Роман Петряев тоже высоко оценил новые классы. Во время экскурсии зампредседателя беседовал со студентами, задавал вопросы по IT-сфере, а иногда и давал дельные советы молодым специалистам. 

— Я просмотрел все мастерские и не могу выделить какую-то одну. С одной стороны все классы одинаковые, ведь они направлены на IT-сферу. Но с другой стороны они совершенно разные, потому что каждая имеет свою специфику. Самое замечательное в них — новейшее оборудование. Такая техника даже не у всех работодателей есть, — заметил Роман Петряев. 

Заместитель председателя правительства Рязанской области подчеркнул, что мастерские направлены не на простую теорию, а на настоящую работающую схему. Это действительно так, ведь один из студентов четвертого курса политехнического колледжа уже выполняет настоящий заказ для работодателя. Выпускник смог самостоятельно создать сайт для компании по производству вяленого мяса. Молодой специалист наглядно продемонстрировал Роману Петряеву, как в создании одного продукта участвуют несколько экспертов из различных сфер. 

— Больше всего меня радует то, что такие прекрасные вещи происходят на базе нашего города и наших образовательных организаций. Будущие специалисты смогут работать по всему миру, даже живя в Рязани, — подчеркнул Петряев. 

Зампредседателя правительства заметил, что информационные технологии — очень востребованная и популярная специальность в современном мире. По его словам, в скором времени IT-технологии плотно войдут не только в жизнь каждого человека, но и в деятельность организаций. 

— Все открывшиеся пять классов — самые популярные направления в современном мире. И по зарплатам, и по востребованности. Поэтому студенты данных специальностей никогда не останутся без работы. Однако и тут есть подводные камни: в этих сферах невозможно существовать без постоянного обучения, — напомнил Роман Петряев. 

Создание новых мастерских позволит не только успешно участвовать в международном конкурсе WorldSkills, но и проводить демонстрационные экзамены, чемпионаты «Молодые профессионалы» и пробы для школьников.

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