В Рязанском политехническом колледже открыли современные компьютерные мастерские

В пятницу, 27 ноября, в Рязанском политехническом колледже открыли новые компьютерные мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Директор образовательного учреждения Анатолий Смыслов провел экскурсию по пяти новым классам для заместителя председателя правительства Рязанской области Романа Петряева и министра образования и молодежной политики региона Ольги Щетинкиной.
В колледже появились мастерские по направлениям «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Машинное обучение и большие данные», «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса».
Примечательно, что учебное заведение не первый раз выигрывает подобный конкурс.
Как отметил директор колледжа, учреждение выигрывает конкурс уже третий раз. Такого, по его словам, не случалось ни с одной образовательной организацией в России.
Анатолий Смыслов разумно подметил, что реализация данного национального проекта — переход всего образования из XX века в XXI.
Роман Петряев тоже высоко оценил новые классы. Во время экскурсии зампредседателя беседовал со студентами, задавал вопросы по IT-сфере, а иногда и давал дельные советы молодым специалистам.
Заместитель председателя правительства Рязанской области подчеркнул, что мастерские направлены не на простую теорию, а на настоящую работающую схему. Это действительно так, ведь один из студентов четвертого курса политехнического колледжа уже выполняет настоящий заказ для работодателя. Выпускник смог самостоятельно создать сайт для компании по производству вяленого мяса. Молодой специалист наглядно продемонстрировал Роману Петряеву, как в создании одного продукта участвуют несколько экспертов из различных сфер.
Зампредседателя правительства заметил, что информационные технологии — очень востребованная и популярная специальность в современном мире. По его словам, в скором времени IT-технологии плотно войдут не только в жизнь каждого человека, но и в деятельность организаций.
Создание новых мастерских позволит не только успешно участвовать в международном конкурсе WorldSkills, но и проводить демонстрационные экзамены, чемпионаты «Молодые профессионалы» и пробы для школьников.