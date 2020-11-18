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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом

7info

В среду, 18 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Темп прироста за сутки – 0,9%.

Всего с начала пандемии, по данным опергруппы, COVID-19 официально подтверждён у 12 тыс 655 жителей Рязани и области. Заболеваемость на 100 тыс населения – 1125, 78. В целом по России этот показатель выше – 1356,56. 

В сообщении оперативной группы правительства Рязанской области подчёркивается, что все необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции проводятся  в полном объёме.

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