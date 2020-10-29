В течение двух недель в Рязанской области регистрируется рост заболеваемости коронавирусом на 46,3%. Об этом во время заседания в среду, 28 октября, сообщила врио руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Акимова.

По словам Акимовой, в некоторых районах уровень заболеваемости выше, чем в среднем по области. Это, в частности, Александро-Невский, Чучковский, Ряжский, Пронский, Захаровский, Сараевский, Рыбновский, Сапожковский и Клепиковский.

В то же время в регионе показатель заболеваемости на 5% ниже, чем в целом по РФ.

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На данный момент в Рязанской области COVID-19 переболело около 1% населения. Охват тестированием увеличен на 9,5%.