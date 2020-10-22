В Рязани внедрили совместное проживание для граждан с ограниченными возможностями

В четверг, 22 октября, в Рязани открыли квартиру для сопровождаемого совместного проживания малых групп граждан с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Зампредседателя правительства Роман Петряев заметил, что Рязанская область — второй по счету регион в РФ, который внедряет эту технологию.

— Это новая стационарозамещающая практика, основная цель которой – помочь людям с ограниченными возможностями повысить навыки самообслуживания, интегрироваться в общество, адаптироваться в социальной среде, — подчеркнул Петряев.

Для первой группы юношей и девушек была разработана специальная программа. Она включала в себя знакомство с окружающим миром, обучение ручному труду и домоводству, основам гигиены, навыкам шитья, занятиям физкультурой и творчеством. На всех этапах сопровождаемого проживания с ребятами и их родителями будут работать психологи, медицинские, специалисты по реабилитации инвалидов, социальные педагоги, фельдшеры, организаторы культурных мероприятий.

В настоящее время в квартире проходят занятия, которые длятся несколько часов. Это сделано для того, чтобы ребята смогли адаптироваться к новым условиям. В последующем воспитанников будут оставлять на двухдневное обучение в выходные дни и курсовое круглосуточное.

В 2021 году в Рязанской области планируется открыть еще две такие квартиры.