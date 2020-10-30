В Рязани открыли избирательный участок для выборов президента Молдавии

В Рязани будет работать избирательный участок для выборов президента Молдавии. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Выборы в этой стране пройдут в воскресенье, 1 ноября. Проголосовать на них в Рязани смогут те, у кого есть паспорт гражданина республики.

Избирательный участок находится в Доме общественных организаций на Первомайском проспекте. Он будет работать с 7 часов утра до 9 часов вечера.

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По данным председателя Рязанской национально-культурной автономии «Прут» Виорела Крецу, в Рязанской области официально зарегистрировано около 950 граждан Молдавии.