Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Рязани открылась выставка работ людей с ограниченными возможностями

Елена Лобанова

В понедельник, 30 ноября, в Рязанской центральной библиотеке имени С.А. Есенина открылась выставка-ярмарка творческих работ людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства. 

На торжественном открытии присутствовали председатель правительства Рязанской области Роман Петряев и министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец. 

На выставке представлено более ста экспонатов, которые может купить любой посетитель. Кроме того, неравнодушным людям предлагается и написать «письмо добра» автору понравившегося произведения. 

— Такой формат выставки очень важен. Люди, представившие здесь сегодня своё творчество, вкладывали в эти работы любовь, для них это и часть реабилитации, — подчеркнул Роман Петряев. 

Выставка-ярмарка будет работать до 2 декабря 2020 года.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости медицины

Рязанская детская поликлиника №2 отмечает 60-летний юбилей

В 2020 году рязанская детская поликлиника №2 отмечает 60-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.  Поликлиника оказывает помощь...
Узнать больше
Новости мира

В Липецке чиновники отсудили землю под строительство спорткомплекса

В Липецке управление имущественных и земельных отношений отсудило у ООО "Сталь-М" землю под строительство спорткомплекса. Об этом пишет пресс-служба областного арбитражного суда.
Узнать больше
Новости мира

Обычные розетки могут быть опасны для человека

Обычные розетки могут быть опасны для здоровья человека. Все из-за электромагнитного излучения, которое от них исходит. Об этом рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев...
Узнать больше
Новости Рязани

Доля электронных заявок на субсидии рязанским аграриям превысила 30%

В 2020 году оля электронных заявок на субсидии рязанским аграриям превысила 30% от общего количества документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
Новости мира

Первый семейный МФЦ в регионе откроется в Орле в здании соцзащиты

Скоро в Орле появится первый в регионе семейный МФЦ. Проект создания такого центра поддержал губернатор Андрей Клычков. Об этом пишет пресс-служба регионального...
Узнать больше
Власть

В Рязани избрали заместителей секретаря рязанского отделения партии «Единая Россия»

В пятницу, 27 сентября, в Рязани состоялось первое заседание рязанского отделения партии "Единая Россия" под председательством Губернатора. На встрече были выбраны заместители...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани на трассе М-5 «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

Ночью в четверг, 26 ноября, под Рязанью автомобиль "ГАЗель" насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  ДТП...
Узнать больше
Новости Рязани

В Александро-Невском открыли детскую школу искусств после капитального ремонта

В четверг, 26 ноября, в Александро-Невском открыли детскую школу искусств после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская область получит более 218 млн рублей на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов в Скопинском районе

Рязанская область получит свыше 218 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и на помощь гражданам, потерявшим жилье в результате взрывов боеприпасов на...
Узнать больше
Новости мира

В Липецке к концу 2021 года остановочный павильон «Площадь Революции» переделают в кафе

В Липецке из остановочного павильона "Площадь революции" сделают кафе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.  В настоящее время уже...
Узнать больше
Новости Рязани

В Касимове полицейские задержали мясного вора

В Касимове полицейские задержали 45-летнего мужчина, укравшего кусок мяса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  В касимовский...
Узнать больше
Новости Рязани

Перевозчик провел беседу с рязанским маршрутчиком-хамом

Рязанский перевозчик, обслуживающий маршрут №46, провел беседу с водителем-хамом. Об этом представитель организации рассказал в комментарии к гневной записи. 
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+