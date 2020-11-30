В Рязани открылась выставка работ людей с ограниченными возможностями

В понедельник, 30 ноября, в Рязанской центральной библиотеке имени С.А. Есенина открылась выставка-ярмарка творческих работ людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

На торжественном открытии присутствовали председатель правительства Рязанской области Роман Петряев и министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец.

На выставке представлено более ста экспонатов, которые может купить любой посетитель. Кроме того, неравнодушным людям предлагается и написать «письмо добра» автору понравившегося произведения.

— Такой формат выставки очень важен. Люди, представившие здесь сегодня своё творчество, вкладывали в эти работы любовь, для них это и часть реабилитации, — подчеркнул Роман Петряев.

Выставка-ярмарка будет работать до 2 декабря 2020 года.