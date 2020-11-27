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В Рязани оценили работу волонтеров в «красной зоне» ОКБ

Елена Лобанова

В пятницу, 27 ноября, Николай Любимов встретился с волонтерами, которые две недели проработали в «красной зоне» ОКБ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор Рязанской области поблагодарил добровольцев за смелость и активную гражданскую позицию. Представители различных профессий из ряда муниципалитетов разносили еду, поддерживали чистоту в помещениях и помогали медперсоналу в борьбе с COVID-19. 

— Благодаря добровольцам медики смогли полностью направить все свои силы на оказание помощи пациентам. Уверен, что у этого проекта хорошие перспективы. Мы благодарны каждому, кто работает с больными коронавирусом и помогает справляться с бедой, которая захлестнула весь мир, — подчеркнул Николай Любимов. 

По истечение двух недель волонтеры вернутся в свои районы и продолжат обучать других людей. Каскадный тип обучения позволит в короткие сроки подготовить большое количество волонтеров. 

— Я потрясен работой волонтеров. Они оказали бесценную помощь. Работать в «красной зоне» – это нечто особое. Мы рады, что этот уникальный проект очень быстро получил развитие. Уже сейчас к нему подключились в Сараевском, Шацком, Сасовском, Михайловском районах, – отметил инициатор проекта Дмитрий Хубезов.

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