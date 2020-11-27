В Рязани оценили работу волонтеров в «красной зоне» ОКБ

В пятницу, 27 ноября, Николай Любимов встретился с волонтерами, которые две недели проработали в «красной зоне» ОКБ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Рязанской области поблагодарил добровольцев за смелость и активную гражданскую позицию. Представители различных профессий из ряда муниципалитетов разносили еду, поддерживали чистоту в помещениях и помогали медперсоналу в борьбе с COVID-19.
По истечение двух недель волонтеры вернутся в свои районы и продолжат обучать других людей. Каскадный тип обучения позволит в короткие сроки подготовить большое количество волонтеров.