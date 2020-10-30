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Новости РязаниОбщество

В Роспотребнадзоре рассказали, как наказывают рязанцев за нарушение масочного режима

7info

В октябре сотрудники Роспотребнадзора провели в Рязанской области около 700 контрольных мероприятий, в том числе  300 – на территории  торговых организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Кроме того, совместно с транспортной прокуратурой было проверено соблюдение  масочного режима на железнодорожном транспорте.

По данным специалистов, масочный режим в транспорте соблюдается на 65%, на предприятиях торговли, включая ТЦ – 60%.

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На 29 октября в отношении нарушителей составлено 52 протокола по ст.6.3.ч.2  КоАП РФ. По решению судов наложены штрафы на общую сумму 447 тыс. 500 рублей. В отношении 5 нарушителей режима принято решение о приостановке деятельности. 

Кроме того, административные дела завели на 60 рязанцев, которые после возвращения из-за границы не прошли тестирование на COVID-19 и не внесли результаты исследований на портал госуслуг.

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