В Роспотребнадзоре рассказали, как наказывают рязанцев за нарушение масочного режима

В октябре сотрудники Роспотребнадзора провели в Рязанской области около 700 контрольных мероприятий, в том числе 300 – на территории торговых организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Кроме того, совместно с транспортной прокуратурой было проверено соблюдение масочного режима на железнодорожном транспорте.

По данным специалистов, масочный режим в транспорте соблюдается на 65%, на предприятиях торговли, включая ТЦ – 60%.

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На 29 октября в отношении нарушителей составлено 52 протокола по ст.6.3.ч.2 КоАП РФ. По решению судов наложены штрафы на общую сумму 447 тыс. 500 рублей. В отношении 5 нарушителей режима принято решение о приостановке деятельности.

Кроме того, административные дела завели на 60 рязанцев, которые после возвращения из-за границы не прошли тестирование на COVID-19 и не внесли результаты исследований на портал госуслуг.