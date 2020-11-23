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Новости РязаниНовости медицины

В «красной зоне» Рязанской ОКБ спасли пациента с риском разрыва артерии

Елена Лобанова

Хирурги Рязанской ОКБ спасли мужчину с риском разрыва артерии. Операцию врачи провели в «красной зоне». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Мужчина попал в больницу с риском разрыва ложной аневризмы, что может привести к разрыву сосуда и обильному кровотечению, которое в свою очередь может повлечь смерть пациента. Данная ситуация осложнялась еще и тем, что у больного диагностировали коронавирус. 

Для спасения мужчина хирурги удалили ложную аневризму и поставили искусственный сосуд. 

— Поскольку мы имеем дело с очень тонкими анатомическими структурами, во время операции требуется точная работа хирургов. В красной зоне мы работаем в защитных костюмах. На руки надеваем несколько пар перчаток, и это значительно ухудшает чувствительность пальцев рук, во время длительной работы запотевают очки, что серьезно осложняет работу хирургической бригады. Но несмотря на все сложности, пациента спасли, — сообщил заведующий сосудистым отделением ОКБ Андрей Егоров. 

Напомним, хирургическое отделение в «красной зоне» открыли еще в октябре. Тогда возросла необходимость операционной в ковид-центре для больных коронавирусом.

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