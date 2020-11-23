В «красной зоне» Рязанской ОКБ спасли пациента с риском разрыва артерии

Хирурги Рязанской ОКБ спасли мужчину с риском разрыва артерии. Операцию врачи провели в «красной зоне». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Мужчина попал в больницу с риском разрыва ложной аневризмы, что может привести к разрыву сосуда и обильному кровотечению, которое в свою очередь может повлечь смерть пациента. Данная ситуация осложнялась еще и тем, что у больного диагностировали коронавирус.
Для спасения мужчина хирурги удалили ложную аневризму и поставили искусственный сосуд.
Напомним, хирургическое отделение в «красной зоне» открыли еще в октябре. Тогда возросла необходимость операционной в ковид-центре для больных коронавирусом.