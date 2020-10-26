В центре Рязани произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

В понедельник, 26 октября, в Рязани на улице Чкалова произошло массовое ДТП с участием четырех машин, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Авария случилась в 10:27 возле дома №37А. 69-летний мужчина на ВАЗ-2115 поворачивал налево и не уступил дорогу «Ладе Гранте», двигавшейся по встречной полосе.
В результате «пятнадцатая» врезалась в «Ладу» под управлением 22-летнего рязанца. Затем «Гранта» по инерции продолжила движение и врезалась в припаркованную «Тойоту Камри», которая от удара влетела в «Ладу Ларгус».
По факту ДТП проводится проверка.