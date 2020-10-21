В четверг шесть центральных улиц Рязани останутся без холодной воды

В четверг, 22 октября, шесть рязанских улиц останутся без холодной воды практически на целый день, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9:00 до 17:00 водоканал будет проводить аварийно-восстановительные работы. Из-за этого ХВС отключат по следующим адресам:

Улица Первомайский проспект, дома № 8 — 14, 1/117 — 13, 19 (д/сад №20);

Улица Краснорядская, дома № 1 — 25/82;

Улица Почтовая, дома № 49 — 65/104, 50/57 — 64;

Улица Маяковского, дома № 44 — 80, 49 — 115, 105;

Улица Пожалостина, дома № 5 — 11, 4 — 20;

Улица Кудрявцева, дома № 4 — 58, 11 — 39, 36 (школа №18).