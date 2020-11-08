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Новости РязаниОбщество

Участник из Рязани Максим Павлов выбыл из шоу «Танцы»

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В субботу, 7 ноября, на канале ТНТ вышел выпуск шоу «Танцы». Участие в нём принимал танцор из Рязани Максим Павлов.

По условиям отборочных этапов всех участников шоу поделили на несколько групп. Каждой предстояло выполнить своё хореографическое задание. Группе, в которую попал рязанец Максим Павлов, предстояло танцевать дэнсхолл.

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Напомним, Павлов уже второй раз участвует в шоу. В прошлый раз ему не удалось попасть ни в одну из команд хореографов. Не повезло рязанцу и в этот раз. Его не выбрал ни один из членов жюри.

отметил, что для него это возможность продемонстрировать свои способности, так как его основное направление — бальные танцы. Однако, справиться с испытанием ему не удалось.

«Так бывает. Ребятам удачи. Пусть будет красивое шоу», – обратился ко всем на прощание Максим Павлов.

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