Свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 13.00 28 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 418 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5400 (+39), Касимов – 263 (+6), Сасово – 220 (+3), Скопин – 315 (+11), Рыбное – 247 (+1), Михайлов – 123 (+3), Ряжск – 276 (+1), Спасск – 62 (+2), Шацк – 60 (+3), Клепики – 58 (+2), Кораблино – 70 (+4), Новомичуринск – 172.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 77 (+1);
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 58 (+1);
Кадомский район – 9;
Касимовский район – 161 (+1);
Клепиковский район – 173;
Кораблинский район – 35 (+1);
Милославский район – 44;
Михайловский район – 153 (+1);
Пителинский район – 9;
Пронский район – 56;
Путятинский район – 36;
Рыбновский район – 172 (+2);
Ряжский район – 45;
Рязанский район – 460 (+4);
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 91;
Сасовский район – 65 (+1);
Скопинский район – 178 (+1);
Спасский район – 158 (+1);
Старожиловский район – 75;
Ухоловский район – 15;
Чучковский район – 48;
Шацкий район – 70 (+2);
Шиловский район – 176 (+3).