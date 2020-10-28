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Свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 13.00 28 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 418 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5400 (+39), Касимов – 263 (+6), Сасово – 220 (+3), Скопин – 315 (+11), Рыбное – 247 (+1), Михайлов – 123 (+3), Ряжск – 276 (+1), Спасск – 62 (+2), Шацк – 60 (+3), Клепики – 58 (+2), Кораблино – 70 (+4), Новомичуринск – 172.

Заболеваемость по районам следующая:

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Александро-Невский район – 77 (+1);

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 58 (+1);

Кадомский район – 9;

Касимовский район – 161 (+1);

Клепиковский район – 173;

Кораблинский район – 35 (+1);

Милославский район – 44;

Михайловский район – 153 (+1);

Пителинский район – 9;

Пронский район – 56;

Путятинский район – 36;

Рыбновский район – 172 (+2);

Ряжский район – 45;

Рязанский район – 460 (+4);

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 91;

Сасовский район – 65 (+1);

Скопинский район – 178 (+1);

Спасский район – 158 (+1);

Старожиловский район – 75;

Ухоловский район – 15;

Чучковский район – 48;

Шацкий район – 70 (+2);

Шиловский район – 176 (+3).

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