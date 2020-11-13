Сотрудники Сбера рассказали рязанцам о новых банковских услугах и ответили на все вопросы

На этой неделе специалисты «СберБанка» решили встретиться и пообщаться со своими клиентами непосредственно в городе. Местами для встреч стали крупнейшие торговые центры Рязани и предприятия.

С соблюдая масочный режим и другие мер для нераспространения коронавирусной инфекции, сотрудники банка рассказали рязанцам о новых продуктах «СберБанка», сервисах и услугах. В частности, об онлайн-кинотеатре «Окко-СберБанк», где можно оформить пробную подписку «Оптимум» за 1 рубль и получить доступ к 50 тысячам фильмам и сериалам.

Кроме того, все желающие могли на месте оформить подписку СберПрайм и получить привилегии от СберМобайл. Однако специалисты банка не только рассказывали о своих услугах, но и с готовностью отвечали на все вопросы посетителей торговых центров. Больше всего рязанцев интересовали моменты по продлению ипотеки с господдержкой, получению кредита на покупку недвижимости по максимально низкой ставке. Спрашивали жители города и о преимуществах дебетовых и кредитных карт «СберБанка».

Такой выход «в народ» в условиях пандемии люди приняли позитивно. Рязанцы благодарили сотрудников банка за помощь и отзывчивость. Последние, к слову, пообещали, что подобные акции будут происходить и в будущем.