Скончался рязанский казачий полковник Сергей Штанько

Ушёл из жизни казачий полковник Сергей Штанько. Об этом сообщил Минтерпол Рязанской области.

Министерство выразило соболезнования по поводу безвременной кончины Сергея Николаевича.

Сергей Штанько – член РОО по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков». Он был атаманом станицы Лесновские Донцы, руководил казачьим кадетским классом в Лесновском доме детского творчества, был председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.