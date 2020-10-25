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Новости РязаниВласть

Самого молодого депутата Рязанской облдумы пытались призвать в армию – СМИ

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Военкомат пытался призвать в армию депутата Рязанской областной Думы Никиту Усачёва. Об этом сообщает «Новая газета Рязань»

По данным издания, в 2018 году Усачёву, которому тогда было 19 лет, была предоставлена отсрочка от армии. Военный комиссар Рязанского и Спасского районов Андрей Зубарев посчитал, что отсрочка предоставлена незаконно. Весной этого года, по информации «Новой газеты», военный комиссариат пытался  найти Усачёва, но сделать этого не смог.

Не смогут забрать в армию Усачёва и сейчас – он работает в облдуме на постоянной основе. На сайте регионального парламента значится, что депутат возглавляет комитет по экологии и природопользованию.

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