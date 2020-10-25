Самого молодого депутата Рязанской облдумы пытались призвать в армию – СМИ

Военкомат пытался призвать в армию депутата Рязанской областной Думы Никиту Усачёва. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

По данным издания, в 2018 году Усачёву, которому тогда было 19 лет, была предоставлена отсрочка от армии. Военный комиссар Рязанского и Спасского районов Андрей Зубарев посчитал, что отсрочка предоставлена незаконно. Весной этого года, по информации «Новой газеты», военный комиссариат пытался найти Усачёва, но сделать этого не смог.

Не смогут забрать в армию Усачёва и сейчас – он работает в облдуме на постоянной основе. На сайте регионального парламента значится, что депутат возглавляет комитет по экологии и природопользованию.