Рязанскую гордуму пополнили новые депутаты

Во вторник, 27 октября, состоялось заседание Рязанской городской Думы. Глава Рязани Юлия Рокотянская вручила удостоверения новым депутатам. Документы получили Елена Акимкина, Дмитрий Иваничкин и Евгений Мясин.

Кроме этого, Елена Акимкина вошла в состав комитетов по общественной безопасности и противодействию коррупции и по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры.

Дмитрий Иваничкин – в состав комитетов по общественной безопасности и противодействию коррупции и по экономическому развитию и муниципальной собственности.

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Евгений Мясин – в комитеты по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике и по градостроительной деятельности и землепользованию.

Дмитрий Иваничкин утвержден заместителем председателя комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции, а Павел Ахунов – заместителем председателя комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике.