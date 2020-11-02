Рязанский водоканал принимает участие в проекте «Производительность труда и поддержка занятости»

МП «Водоканал города Рязани» заключил соглашение с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Согласно документу, Водоканал будет принимать участие в проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

В прошлом году в таком проекте приняли участие представители 42 субъектов нашей страны. 52329 сотрудников уже прошли соответствующее переобучение. В 2020 году в проект включатся ещё 28 регионов.

Проект «Производительность труда и поддержка занятости» подразумевает внедрение и развитие бережливого производства, обучение работников предприятия, усовершенствование рабочих процессов по льготным условиям и за счет бюджетных средств. Результатом участия должно стать повышение производительности и увеличение прибыли компании.