Рязанская журналистка завоевала специальную награду на всероссийском конкурсе

Рязанский корреспондент газеты «Аргументы и факты» Марина Дрозд завоевала специальную награду на всероссийском конкурсе журналистских работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в XI конкурсе «В фокусе — детство» участвовали журналисты из 68 регионов РФ. Рязанская область вошла в ТОП-5 по количеству зарегистрированных участников.

На конкурс свои работы присылают авторы, которые освещают семейную тему, показывают успешные практики поддержки семьи и детства. Рязанская журналистка Марина Дрозд удостоилась специальной награды за продвижение темы повышения рождаемости.