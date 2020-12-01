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Рязанская журналистка завоевала специальную награду на всероссийском конкурсе

Елена Лобанова

Рязанский корреспондент газеты «Аргументы и факты» Марина Дрозд завоевала специальную награду на всероссийском конкурсе журналистских работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Всего в XI конкурсе «В фокусе — детство» участвовали журналисты из 68 регионов РФ. Рязанская область вошла в ТОП-5 по количеству зарегистрированных участников. 

На конкурс свои работы присылают авторы, которые освещают семейную тему, показывают успешные практики поддержки семьи и детства. Рязанская журналистка Марина Дрозд удостоилась специальной награды за продвижение темы повышения рождаемости.

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