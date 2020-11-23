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Рязанец завоевал «золото» на Чемпионате мира по гиревому спорту

Елена Лобанова

Рязанец Иван Кулаков завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Иван Кулаков завоевал «золото» Чемпионата мира с результатом 92 подъема в весовой категории до 95 кг в дисциплине «Длинный цикл». Таким образом, рязанец стал трехкратным Чемпионом Мира.

Спортсмен преподает физкультуру в Рязанском политехническом университете. Он не раз побеждал на первенстве Европы и мира. иван Кулаков является рекордсменом России (95 подъемов), мастером спорта России международного класса. Наставник спортсмена – тренер Игорь Шматов.

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