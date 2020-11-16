Рязанца за долг по алиментам отправили на обязательные работы

Рязанцу, накопившему долг по алиментам, назначили обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области.

Долг по алиментам 39-летнего мужчины превысил 300 тыс. руб. Несмотря ни на что, он продолжал вести беззаботный образ жизни и не обеспечивал родную дочь.

Судебный пристав привлёк должника к административной ответственности. Рязанцу назначили 70 часов обязательных работ. Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что злостных должников по алиментам может ждать и более суровое наказание в виде лишения свободы.