Рязанца арестовали за долги по алиментам

44-летний житель Рязани не платил алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Ни крупная задолженность, ни возбуждение исполнительного производства не побудили мужчину стать ответственнее и позаботиться о ребёнке.

В среду, 11 ноября, за неуплату средств на содержание детей приставы назначили должнику 12 суток административного ареста.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области, постановление не вступило в законную силу. Однако, в случае отклонения от уплаты алиментов, мужчине грозит реальное лишение свободы.