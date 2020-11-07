Новости Рязани сегодня: 7 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 7 ноября.

В Рязани полиция проверила, как подростки соблюдают запрет на посещение ТЦ.

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Напомним, 3 ноября вышло распоряжение губернатора Николая Любимова, запрещающие находиться без сопровождения взрослых в ТЦ. Оно действует на период продлённых школьных каникул – с 5 по 15 ноября.

В Рязанской области выявлено еще 109 случаев заражения коронавирусом.

Темп прироста за сутки составил 1%. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Рязани и области официально подтверждён у 11 тыс 442 человек.

На территории музея-заповедника в Константиново произошёл пожар.

Сообщение о возгорании поступило в субботу, 7 ноября, в 12.28. Первым на место происшествия прибыло пожарной подразделение, которое базируется в Константинове. Всего в тушении принимали участие 7 человек, привлекалось 3 единицы техники.

В Рязани простились с Вячеславом Коростылёвым.

Траурная церемония состоялась на Скорбященском кладбище. Проститься с известным рязанским этнографом пришли коллеги, друзья и родственники Вячеслава Васильевича.