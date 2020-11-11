РГУ имени С.А. Есенина начинает сотрудничество с музеем С.Н. Худекова

В среду, 11 ноября, директор музея С.Н. Худекова и ректор РГУ имени С.А. Есенина подписали соглашение о сотрудничестве.

Андрей Минаев отметил, что этот проект очень важен для университета. В первую очередь, он будет полезен студентам, пришедшим на новую специальность «Музейное дело», которая начнет свою работу 1 сентября.

— Для университета очень важен поиск новых партнеров в области культуры, музейного дела. Мы рассматриваем музея С.Н. Худекова как базу практики для наших будущих студентов. К тому же, наш ВУЗ будет проводить комплексное научное взаимодействие с усадьбой в историческом, культурологическом, географическом и биологическом направлениях, — поделился Андрей Минаев.

Музей-усадьба С.Н. Худекова — это настоящий парковый ансамбль, состоящий из различных деревьев, кустарников и прудов. Парк-дендрарий был даже награжден Золотой медалью Всемирной выставки в Париже.

— Наше единое сообщество создаст такой музей, который будет по сравнению с музеем С.А. Есенина, на втором месте. Благодаря студентам мы сможем выращивать деревья и розы в новом розарии, чтобы восстановить былую красоту парка, — отметила директор музея Таисия Султанова.

В конце церемонии подписания Андрей Минаев вручил Таисии Султановой в знак уважения «интеллектуальную продукцию»: университетские журналы и газеты.