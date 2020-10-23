Приговор в отношении бывшей начальницы Касимовского УФСИН вступил в силу

Вступил в силу приговор в отношении бывшей начальницы Касимовского УФСИН, которая обвиняется в многочисленных взятках, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствие установило, что с октября 2018 года по июль 2019 год женщина неоднократно получала взятки от осужденных, которые находились под контролем уголовно-исполнительной инспекции. За сумму от 4 000 до 30 000 рублей она не направляла в суд просьбы о замене наказания на реальное лишение свободы или о продлении испытательного срока. Также за определенное вознаграждение женщина позволяла осужденным не посещать инспекцию для регулярного отчета.

— Общий размер взяток составил 76 тысяч рублей. Противоправные действия руководителя уголовно-исполнительной инспекции были выявлены и пресечены сотрудниками региональных управлений ФСБ России и УФСИН России, — говорится в сообщении.

В результате районный суд обвинил бывшую начальницу Касимовского УФСИН в «Получении взятки» и «Получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Тогда судья назначил женщине лишение свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвиняемая также должна была заплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

Не согласившись с приговор суда, адвокат бывшей сотрудницы УФСИН подал апелляционную жалобу. Рязанский областной суд смягчил наказание на 1 месяц. В настоящее время осужденная этапирована для отбытия наказания.