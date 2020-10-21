Обновлена география распространения COVID в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.30 21 октября, в Рязани и области выявлено 9 тыс 705 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5061, Касимов – 234, Сасово – 209, Скопин – 275, Рыбное – 238, Михайлов – 113, Ряжск – 263, Спасск – 56, Шацк – 51, Клепики – 47, Кораблино – 65, Новомичуринск – 167.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 76;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 54;

Кадомский район – 8;

Касимовский район – 149;

Клепиковский район – 152;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 143;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 55;

Путятинский район – 36;

Рыбновский район – 155;

Ряжский район – 45;

Рязанский район – 438;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 82;

Сасовский район – 61;

Скопинский район – 162;

Спасский район – 145;

Старожиловский район – 69;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 42;

Шацкий район – 63;

Шиловский район – 169.