Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о заболеваемости коронавирусом по районам региона.

В целом в Рязанской области на 13.00 22 октября 2020 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 9803 человека.

В настоящее время в Рязани выявлено 5105 случаев. В Рязанском районе – 442 (Поляны – 55, Заокское – 35, Дядьково – 37, Заборье – 24, Подвязье – 20, Мурмино – 19, Учхоз Стенькино – 16, Тюшево – 15, Листвянка – 13, Варские – 11, Окский – 11, Агро-Пустынь – 10, Льгово – 10, Искра – 8, Алеканово – 7, Высокое – 7, Дубровичи – 7, Совхоз Рязанский – 7, Турлатово – 7, Полково – 6, Рожок – 6, Глебово – 5, Коростово – 5, Реткино – 5, Хирино – 5, Александрово – 4, Богданово – 4, Болошнево – 4, Вышгород – 4, Насурово – 4, Ровное – 4, Секиотово – 4, Ялтуново – 4, Абрютино – 3, Екимовка – 3, Затишье – 3, Новоселки – 3, Ульяновка – 3, Шумашь – 3, Вишневка – 2, Вышетравино – 2, Долгинино – 2, Земенки – 2, Казарь – 2, Кораблино – 2, Ласковский – 2, Мушковатово – 2, Наумово – 2, Никольское – 2, Алтухово – 1, Взметнево – 1, Гавердово – 1, Гнетово – 1, Госплемстанция – 1, Даниловка – 1, Деулино – 1, Дмитриевка – 1, Ласково – 1, Матчино – 1, Марьино1 – 1, Марьино2 – 1, Мельгуново – 1, Плахино – 1, Приозерный – 1, Романцево – 1, Семено-Никольское – 1, Семено-Оленинское – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 – 1, Юрасово – 1).

В Скопине – 281, Ряжске – 263, Касимове – 244, Рыбном – 238, Сасове – 215. В Шиловском районе – 170 (Лесной – 53, Желудево – 19, Авдотьинка – 10, Ибредь – 9, Сановка – 9, Аделино – 7, Елизаветинка – 7, Инякино – 5, Терехово – 5, Ерахтур – 4, Задубровье – 4, Сасыкино – 4, Тырново – 4, Ирицы – 3, Мосолово – 3, Борки – 2, Борок – 2, Занино-Починки – 2, Муратово – 2, Санское – 2, Тимошкино – 2, Федосеево-Пустынь – 2, Березово – 1, Большие Пекселы – 1, Воружка – 1, Заполье – 1, Константиново – 1, Крутицы – 1, Нармушадь – 1, Полтавка – 1, Слобода – 1). В Новомичуринске – 167, Скопинском районе – 164 (Павелец – 23, Ильинка – 15, Успенское – 14, Корневое – 13, Побединка – 13, Вослебово – 13, Свинушки – 7, Чулково – 6, Вердерево – 5, Секирино – 5, Горлово – 4, Березняги – 3, Городецкое – 3, Желтухинский – 3, Клекотки – 3, Моховое – 3, Отрада – 3, Петрушино – 3, Высокое – 2, Ермолово – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Пупки – 2, Гореловка – 1, Гремячка – 1, Делехово – 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Затворное – 1, Казинка – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Поплевинский – 1, Рудинка – 1, Шелемишево – 1).

В Рыбновском районе – 160 (Костино – 24, Пощупово – 23, Баграмово – 15, Новоселки – 12, Глебково – 7, Новое Батурино – 7, Старолетово – 7, Алешня – 6, Житово – 5, Завод Ветзоотехника – 5, Высокое – 4, Константиново – 4, Вакино – 3, Горяйново – 3, Сидоровка – 3, Старое Батурино – 3, Ходынино – 3, Городище – 2, Зеленинские Дворики – 2, Кузьминское – 2, Перекаль – 2, Свистово – 2, Большое Жоково – 1, Бражкино – 1, Войнюково – 1, Выселки – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Комсомольский – 1, Мантурово – 1, Нагорное – 1, Ногино – 1, Окаемово – 1, Пальные – 1, Путково – 1, Раменки – 1, Старое Веселево – 1, Чурилково – 1), Клепиковском – 155 (Тума – 62, Криуша – 22, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Болонь – 4, Давыдово – 4, Егорово – 3, Колесниково – 3, Молькино – 3, Первушкино – 3, Щурово – 3, Екшур – 2, Лосево – 2, Малахово – 2, Малиновка – 2, Малое Дарьино – 2, Сергеево – 2, Снохино – 2, Уткино – 2, Гришино – 1, Деево – 1, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Кондаково – 1, Коренёво – 1, Лихунино – 1, Макеево – 1, Малая Каменка – 1, Мелюшово – 1, Натальино – 1, Ненашкино – 1, Озерки – 1, Оськино – 1, Пилево – 1, Плишкино – 1, Рябикино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1).

В Касимовском районе – 150 (Гусь-Железный – 13, Подлипки – 13, Бабино-Булыгино – 9, Лощинино – 9, Елатьма – 8, Клетино – 7, Крутоярский – 7, Лашма – 7, Погост – 6, Сынтул – 6, поселок станции Касимов – 5, Сосновка – 5, Торбаево – 5, Большой Кусмор – 3, Новая Деревня – 3, Самылово – 3, Селизово – 3, Щербатовка – 3, Крюково – 3, Ахматово – 2, Инкино – 2, Лазарево – 2, Малеево – 2, Озерный – 2, Савостьяново – 2, Телебукино – 2, Алешино – 1, Алферьево – 1, Баромыково – 1, Беркеево – 1, Булгаково – 1, Дмитриево – 1, Дуброво – 1, Ибердус – 1, Китово – 1, Кочемары – 1, Лався – 1, Любовниково – 1, Марьино Данево – 1, Мишуково – 1, Ташенка – 1, Тимохино – 1, Токарево – 1, Урядино – 1), Спасском – 146 (Ижевское – 27, Гавриловское – 8, Спиртзаводской – 8, Павловка – 7, Троица – 7, Лакаш – 6, Панино – 6, Собчаково – 5, Сушки – 5, Дегтяное – 4, Новики – 4, Огородниково – 4, Брыкин Бор – 3, Городковичи – 3, Кирицы – 3, Фатьяновка – 3, Федотьево – 3, Выползово – 2, Выселки – 2, Горки – 2, Добрый Сот – 2, Добрянка – 2, Иванково – 2, Красный Яр – 2, Моньясово – 2, Новый Киструс – 2, Половское – 2, Устрань – 2, Ухорское – 2, Агламазово – 1, Городец – 1, Дубовичье – 1, Кутуково – 1, Желобова Слобода – 1, Засечье – 1, Исады – 1, Каменка – 1, Красильниково – 1, Малые Гулынки – 1, поселок Санатория «Кирицы» – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1, Сумбулово – 1, Тысья – 1, Чевкино – 1).

В Михайловском районе – 144 (Октябрьский – 45, Стрелецкие выселки – 11, Фирюлевка – 10, Виленка – 8, Первомайский – 6, Заря – 5, Козловка – 5, Бычки – 4, Грязное – 4, Печерники – 4, Пушкари – 4, Красное – 3, Березово – 2, Волосовка – 2, Голдино – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Некрасово – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, Щетиновка – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Дугинка3 – 1, Жмурово – 1, Ижеславль – 1, Классон – 1, Комаревка – 1, Красное – 1, Малинки – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Печерниковские Выселки – 1, Покровское1 – 1, Прудская – 1, Чурики – 1, Щеголево – 1). В Шилове – 121, Михайлове – 113, Александро-Невском – 89. В Сараевском районе – 82 (Сысои – 10, Кривское – 9, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Бычки – 6, Борец – 5, Меньшие Можары – 4, Телятники – 4, Алексеевка – 3, Большие Можары – 2, Витуша – 2, Желобово – 2, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Муравлянка – 2, Назарьево – 2, Одоевщина – 2, Паники – 2, Ягодное – 2, Зеркальные Пруды – 1, Красная Вершина – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Троицкое – 1).

В Александро-Невском районе – 76 (Ленино – 16, Каширин – 12, Боровок – 8, Калинино – 6, Ленинский – 5, Бурминка – 4, Ново-Тишевое – 3, Норовка – 3, Ольховка – 3, Студенки – 3, Борисовка – 2, Зимарово – 2, Заборово – 2, Чернышевка – 2, Кайсаровка – 1, Красное Знамя – 1, Михалково – 1, Нижний Якимец – 1, Ново-Сергиевка – 1), Старожиловском – 71 (Истье – 17, Рязанские сады – 11, Панинская слобода – 7, Совхоз имени Ленина – 6, Кутуково – 4, Чернобаево – 3, Шелковая – 3, Гребнево – 2, Ершово – 2, Ивановское – 2, Кареево – 2, Ромоданово – 2, Большие Поляны – 1, Брусня – 1, Вороново – 1, Киселево – 1, Мелекшино – 1, Муняково – 1, Соха – 1, Тарасово – 1, Хрущево – 1, Ямы – 1). В Сапожке – 69, Кораблине – 65, Сасовском районе – 64 (Сотницыно – 10, Малый Студенец – 6, Кустаревка – 4, Молодежный – 4, Фроловское – 4, Алешино – 3, Демушкино – 3, Раково – 3, Мыс Доброй Надежды – 2, Нижнее Мальцево – 2, Пичкиряево – 2, Саблино – 2, Сасовский – 2, Агломазово – 1, Бастаново – 1, Батьки – 1, Гавриловское – 1, Глядково – 1, Ключи – 1, Кузьминки – 1, Любовниково – 1, Мокрое – 1, Новое Березово – 1, Придорожный – 1, Пятаково – 1, Рожково – 1, Старое Березово – 1, Темгенево – 1, Шевали-Майданы – 1, Чубарово – 1).

В Шацком районе – 64 (Казачья Слобода – 16, Черная Слобода – 16, Лесное Конобеево – 3, Новоселки – 3, Борки – 2, Выша – 2, Новочернеево – 2, Ольхи – 2, Алеменево – 1, Апушка – 1, Высокое – 1, Даниловка – 1, Завидное – 1, Каверино – 1, Карнаухово – 1, Кривая Лука – 1, Кучасьево – 1, Лесная Поляна – 1, Липяной Дюк – 1, Новософьино – 1, Печины – 1, Польное Конобеево – 1, Садовый – 1, Сново-Здорово – 1, Старочернеево – 1, Шаморга — 1). В Старожилове – 60, Сараях – 58, Спасске-Рязанском – 57, Пронском районе – 55 (Гремяки – 7, Мамоново – 7, Тырново – 7, Маклаково – 6, Октябрьское – 5, Береговая Погореловка – 4, Кисьва – 4, Погореловский – 4, Малинищи – 2, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Альютово – 1, Бакланово – 1, Булычево – 1, Роскино – 1, Руднево – 1), Захаровском – 54 (Елино – 11, Смена – 9, Добрые Пчелы – 6, Федоровское – 5, Безлычное – 3, Жокино – 2, Плахино – 2, Пупкино – 2, Субботино – 2, Альяшево – 1, Зимино – 1, Каймань – 1, Катагоща – 1, Колесня – 1, Окуньково – 1, Остроухово – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино – 1, Троицкое – 1, Шляхино – 1). В Шацке – 51, Чучкове – 49, Спас-Клепиках – 47.

В Ряжском районе – 45 (Петрово – 9, Дегтяное – 8, Салтыки – 4, Марчуки 1-е – 3, Новое Еголдаево – 3, Совка – 3, Марчуки 2-е – 2, Ратманово – 2, Шереметьево – 2, Большая Алешня – 2, Еголдаево – 1, Журавинка – 1, Нагорное – 1, Подвислово – 1, Поплевино – 1, Турово – 1, Чирково – 1). В Пронске – 44, Чучковском районе – 43 (Аладьино – 10, Пертово – 10, Мелехово – 5, Дубровка – 4, Назаровка – 4, Остро-Пластиково – 4, Шеметово – 2, Завидово – 1, Дудкино – 1, Кистенево – 1, Родники – 1), Милославском – 41 (Южный – 9, Змеевка – 5, Кочуры – 5, Архангельское – 3, Совхоз Большевик – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Воейково – 2, Зеленый – 2, Богородицкое – 1, Казначеевка – 1, Мураевня – 1, Озерки – 1, Покрово-Гагарино – 1, Топилы – 1, Центральный – 1). В Милославском – 38, Захарове – 37, Путятинском районе – 36 (Береговое – 10, Песочня – 6, Глебово – 3, Летники – 3, Макеево – 2, Отрада – 2, Строевское – 2, Воршево – 1, Екатериновка – 3, Карабухино – 2, Никитино – 1, Новая Деревня – 1).

В Кораблинском районе – 34 (Кипчаково – 8, Ключ – 5, Моловка – 3, Никитино – 3, Бобровинки – 2, Быковская Степь – 2, Жаркое – 2, Ковалинка – 2, Филатово – 2, Ерлино – 1, Неретино – 1, Пехлец – 1, Пустотино – 1, Фролово – 1). В Ухолове – 34, Путятине – 32, Ермишинском районе – 26 (Савватьма – 10, Надежка – 9, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Большое Ляхово – 1, Царево – 1). В Кадоме – 26, Ермиши – 24. В Сапожковском районе – 17 (Фабричная Слобода – 4, Кривель – 3, Михеи – 3, Большая Дорога – 2, Канино – 1, Коровка – 1, Красный Угол – 1, Красное – 1, Марфинка – 1), Ухоловском – 14 (Ольхи – 3, Покровское – 3, Кензино – 2, Мостье – 1, Погореловка – 1, Поляки – 1, Сатино – 1, Смолеевка – 1, Ясенок – 1), Пителинском – 9 (Юрьево – 4, Пет – 2, Краснопартизанский – 1,Подболотье – 1, Потапьево – 1), Кадомском – 8 (Восход – 4, Старый Кадом – 2, Дарьино – 1, Игнатьево – 1). В Пителине – 6.