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Николай Любимов обсудил с депутатом Госдумы формирование регионального бюджета на 2021 год

Елена Лобанова

В субботу, 17 октября, Николай Любимов встретился с председателем Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутатом Госдумы РФ от Рязанского региона Андреем Макаровым, сообщает пресс-служба правительства. 

Губернатор Рязанской области затронул темы формирования бюджета на 2021 год и оказания федеральной поддержки региону. 

— Сейчас, когда идет активная работа над формированием трехлетнего бюджета, важно учесть все нужды и потребности Рязанского региона, чтобы в следующем году область продолжила эффективно выполнять поставленные Президентом РФ задачи. Так, господдержка касается средств на осуществление заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечение социальных выплат нуждающимся людям, доплат учителям за классное руководство, обеспечение горячим питанием младшеклассников и многое другое, — рассказал Андрей Макаров. 

Николай Любимов отметил, что именно благодаря Макарову в регион поступают дополнительные средства. 

— Помощь, которую мы получаем, позволяет нам оперативно и в полном объеме помогать безработным гражданам, выплачивать медикам и работникам учреждений соцобслуживания стимулирующие доплаты. В рамках национальных проектов в регионе ведется масштабное строительство объектов социальной сферы. Контроль за этой работой, который осуществляется при Вашем активном участии, помогает нам вовремя выявлять недостатки и оперативно их устранять, — подчеркнул глава региона.

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