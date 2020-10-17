Николай Любимов обсудил с депутатом Госдумы формирование регионального бюджета на 2021 год

— Помощь, которую мы получаем, позволяет нам оперативно и в полном объеме помогать безработным гражданам, выплачивать медикам и работникам учреждений соцобслуживания стимулирующие доплаты. В рамках национальных проектов в регионе ведется масштабное строительство объектов социальной сферы. Контроль за этой работой, который осуществляется при Вашем активном участии, помогает нам вовремя выявлять недостатки и оперативно их устранять, — подчеркнул глава региона.