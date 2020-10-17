Николай Любимов обсудил с депутатом Госдумы формирование регионального бюджета на 2021 год

В субботу, 17 октября, Николай Любимов встретился с председателем Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутатом Госдумы РФ от Рязанского региона Андреем Макаровым, сообщает пресс-служба правительства.
Губернатор Рязанской области затронул темы формирования бюджета на 2021 год и оказания федеральной поддержки региону.
Николай Любимов отметил, что именно благодаря Макарову в регион поступают дополнительные средства.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.