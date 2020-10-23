Молокозавод из Тумы поставлял в интернат некачественный кефир

Специалисты Россельхознадзора уличили молокозавод из Тумы в поставках некачественного кефира в интернат. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Рязанской и Тамбовской областям.

Проба кефира м.д.ж. 3,2% производства ООО «ОптТорг» (п. Тума Клепиковского района Рязанской области) была взята в Ардабьевском психоневрологическом интернате. При проверке в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории выяснилось, что продукт фальсифицирован жирами растительного происхождения.

В отношении юрлица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. После его рассмотрения Рязанский арбитражный суд признал производителя виновным в нарушении требований технических регламентов. Предприятие привлекли к административной ответственности.