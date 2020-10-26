Колокольцев наградил курсанта, задержавшего подозреваемого в убийстве в Рязани

Курсант Рязанского филиала Московского университета МВД России Александр Троицкий получит ведомственную медаль «За доблесть в службе». Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Приказ о вручении награды подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Награду рядовому полиции в понедельник, 26 октября, вручил в торжественной обстановке начальник вуза генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко.

Напомним, Троицкий был одним из тех, кто задержал подозреваемого в убийстве у ТРЦ «Полетаевский» в Рязани.