Как вернуть деньги за покупку с помощью чарджбэка

Количество покупок россиян в интернете в 2020 году на фоне пандемии коронавируса выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Одежду, бытовые мелочи, продукты потребители все чаще выбирают не на полках магазинов, а на страницах Всемирной паутины. Но никто не застрахован от разочарования: поставщик может прислать не тот товар, бракованный или не прислать что-то вовсе, но при этом списать средства. Вернуть деньги в этом случае поможет чарджбэк.
Чарджбэк (chargeback) — это процедура оспаривания платежа по банковской карте, с которым человек не согласен. В процессе участвуют банк покупателя, банк продавца и платежная система, через которую шла оплата. Запросить возврат можно в разных случаях. Самые распространенные среди них следующие: товар оплачен, но не получен; доставлен другой товар или бракованный, а при возврате средства не перечислены обратно; с карты сняли больше средств, чем стоит товар или услуга; деньги списаны за одну позицию дважды и так далее.
Чтобы воспользоваться чарджбэком, вначале необходимо попытаться вернуть оплату самостоятельно. Для этого следует направить претензию продавцу? в письменном виде. Если продавец откажется возвращать деньги, клиент вправе подать в свой банк заявление. Затягивать с этим не стоит, так как платежные системы устанавливают разные сроки подачи заявления на чарджбэк в зависимости от того, в какой момент прошла оплата покупки. Подробности можно уточнить в конкретном банке. К претензии нужно приложить все имеющиеся документы, например, чек, копию почтовой квитанции, которая подтвердит отправку товара обратно в магазин, переписку с продавцом. По закону банк обязан рассмотреть такое заявление в течение 30 дней, если покупка совершена внутри страны. Если средства за товар или услугу перечислены зарубежному продавцу, срок увеличивается вдвое.
Во время рассмотрения заявления банк проверит, правомерно ли было отказано в возврате средств. К примеру, отказ от невозвратных авиабилетов не позволяет провести чарджбэк, а вот средства за абонемент в закрывшийся фитнес-зал можно получить назад. Если выяснится, что продавец действительно неправомерно списал деньги с карты, его банк через платежную систему переведет нужную сумму в банк заявителя. А тот зачислит ее на счет клиента.