Елена Сорокина поздравила работников пассажирского транспорта с праздником

Елена Сорокина поздравила работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось 23 октября в библиотеке им. С.А. Есенина. В нем приняли участие глава администрации города Елена Сорокина и представители депутатского корпуса. Они поздравили с предстоящим праздником сотрудников МКУ «Техобеспечение».
Она также пожелала собравшимся «спокойных дорог, бодрости и удачи за рулем, атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения и взаимовыручки в коллективе».
День автомобилиста – это профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и исполнительность, а также в связи с профессиональным праздником отличившимся работникам сферы были вручены Почетные грамоты и памятные знаки в честь 925-летия Рязани.
Для собравшихся выступили рязанские исполнители.