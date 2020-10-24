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Елена Сорокина поздравила работников пассажирского транспорта с праздником

7info

Елена Сорокина поздравила работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось 23 октября в библиотеке им. С.А. Есенина. В нем приняли участие глава администрации города Елена Сорокина и представители депутатского корпуса. Они поздравили с предстоящим праздником сотрудников МКУ «Техобеспечение».

– Посвятив себя работе в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм администрации города. Выражаю искреннюю благодарность всем водителям, инженерным работникам, слесарям, диспетчерам – всем тем, чей труд обеспечивает ежедневную работу администрации. Спасибо вам за профессионализм и ответственность, – отметила в своем поздравлении Елена Сорокина. 

Она также пожелала собравшимся «спокойных дорог, бодрости и удачи за рулем, атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения и взаимовыручки в коллективе».

День автомобилиста – это профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и исполнительность, а также в связи с профессиональным праздником отличившимся работникам сферы были вручены Почетные грамоты и памятные знаки в честь 925-летия Рязани.

Для собравшихся выступили рязанские исполнители.

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