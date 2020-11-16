Два рязанских спортсмена выиграли медали на всероссийском турнире по дзюдо

Рязанские спортсмены выиграли медали на Всероссийском турнире по дзюдо среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Кубок заслуженного тренера СССР А.С. Корнеева» проходил 14 ноября в Санкт-Петербурге. Всего в соревнованиях участвовали 318 спортсменов из 37 регионов. Помимо наград на турнире разыгрывались путевки на Первенство России и Всероссийский юниорский турнир в Мурманске.

Ученики рязанской спортивной школы «Комета» завоевали две медали. Мастер спорта РФ Марина Воробьева взяла золото, а кандидат в мастера спорта Сергей Ларюков — бронзу. Спортсменов тренируют Сергей Бодько и Дмитрий Сергеев соответственно.