Новой участницей реалити «Звёзды в джунглях» на ТНТ станет Алана Мамаева

В команде звёздных участников реалити «Звёзды в джунглях» (16+) прибавление! В воскресенье в лагере появится новая участница Алана Мамаева. Модель и блогер пришла на проект проверить свои силы и побороться со своими страхами, а также за солидный денежный приз.

Алана Мамаева призналась, что самым сложным испытанием на проекте для нее был голод.

«Самым непростым, на большое удивление для меня, оказался голод. Несмотря на то, что в обычной жизни я ем очень мало, могу вообще есть 1 раз в день, и мне казалось, что голод — это вообще не проблема. Но нет! Это было очень тяжело! Самым сложным испытанием для меня было испытание голодом», — прокомментировала модель.

Также Алана рассказала, что сначала отношения между участниками были очень дружескими, но потом пришлось разбиться на группировки и вести свою игру против команды соперников. По словам Аланы, это будет очень интересная игра. Также на проекте модель справилась со своими фобиями, одной из которых были тараканы.

«Я дико боюсь тараканов, у меня начинается паническая атака, когда я их вижу. И вот в первый же день, когда я пришла, мне пришлось ртом доставать этих пищащих, ужасно вонючих, мерзких тараканов. Это было отвратительно, это было самое противное, что могли придумать продюсеры», — рассказала Мамаева.