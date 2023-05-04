Новое здание Рязанского музея-заповедника с планетарием введено в эксплуатацию

Компания «Единый заказчик в сфере строительства» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса музея-заповедника Рязанского кремля.

В пресс-службе компании рассказали, что общая площадь объекта составляет почти 20 тысяч квадратных метров. В новом здании разместился планетарий, экспозиция которого посвящена покорению космоса. Современное аудиовизуальное оборудование позволит гостям погрузиться в мир космоса и ощутить себя на просторах Вселенной.

Ежедневно новое здание Рязанского музея сможет принимать до 1600 гостей. Посетить новый корпус можно будет уже в 2023 году.

В здании расположены экспозиционно-выставочная зона, реставрационная мастерская, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Также в новом корпусе есть детский центр, музей-театр, конференц-зал и административные помещения.

Строительство объекта стартовало ещё в 2015 году по госзаказу Министерства культуры РФ. В марте 2021 года сменился госзаказчик, и завершала строительство компания «Единый заказчик в сфере строительства».