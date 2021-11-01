Новгородская область первая из регионов продлила период нерабочих дней

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о продлении нерабочих дней с 8 ноября. Решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщает Правительство региона.

Необходимость введения дополнительных ограничительных мер обосновали сложной ситуацией с коронавирусом, которая не даёт повода говорить о достижении переломного результата.

За последние сутки в области выявили 284 новых случая COVID-19, 11 человек скончались.

Новгородская область стала первой из субъектов РФ, где продлили срок нерабочих дней.