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Вторник, 2 ноября, 2021
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Новгородская область первая из регионов продлила период нерабочих дней

Александр Ильин
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о продлении нерабочих дней с 8 ноября. Решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщает Правительство региона.

Необходимость введения дополнительных ограничительных мер обосновали сложной ситуацией с коронавирусом, которая не даёт повода говорить о достижении переломного результата.

За последние сутки в области выявили 284 новых случая COVID-19, 11 человек скончались.

Новгородская область стала первой из субъектов РФ, где продлили срок нерабочих дней.

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