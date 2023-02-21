Ночью 22 февраля в Рязани будут вывозить снег с улицы Есенина и Московского шоссе

В ночь с 21 на 22 февраля Дирекция благоустройства будет вывозить снег с улицы Есенина и Московского шоссе. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

На дежурстве находится спецтехника, которая при ухудшении погодных условий выйдет на очистку дорог общего пользования.

Механизированное подметание и обработка тротуаров запланированы по улицам Почтовая, Ленина, Есенина, Колхозная, Халтурина, Спортивная, Новая, Касимовское шоссе, Авиационная, Забайкальская, Белякова, Магистральная, 9-я Линия, Татарская, Карла Маркса, скверах на Соборной и Набережной, Новопавловской роще и перед Дворцом Молодежи.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.