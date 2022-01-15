Ночью 15 января в Рязани поймали нетрезвого водителя на Chrysler Sebring

В Московском районе Рязани ночью 15 января полицейские остановили 52-летнего водителя Chrysler Sebring, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники полиции заметили, что мужчина странно ведёт себя за рулём: он или устал, или нетрезв. После был вызван экипаж ДПС.

Освидетельствование выявило у нарушителя 0,674 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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На рязанца составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.