Сегодня нимфомания больше не считается медицинским диагнозом. Об этом рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева в интервью «Газете.Ru». Врачи пересмотрели подходы, отказавшись от оценочных категорий, считая термин устаревшим.

Сексуальные желания, объясняет эксперт, не поддаются нормированию: для одного человека высокая частота желаний естественна, для другого — вызывает тревогу. Большинство недоразумений по этой теме возникают из-за несоответствия желаний партнёров и стереотипов об «излишней» активности.

Сексуальные расстройства также могут быть симптомом более серьёзных психических состояний, таких как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В этом случае желания и действия принимают навязчивый характер, становятся неконтролируемыми и сопровождаются тревожностью. Человек может выполнять опасные действия, осознавая риски, но не в силах прекратить их из-за сильного стресса или эмоционального напряжения.

Эксперты отмечают, что у подобных компульсивных состояний часто имеется психотравматический фактор. Например, у женщин, переживших сексуализированное насилие, нередко наблюдается тревожность, которая может провоцировать опасные и неконтролируемые действия. Однако в таких случаях врачи рекомендуют сосредотачиваться на работе с тревогой, а не только на самих действиях.

Современные классификаторы болезней, такие как МКБ-11, не включают диагнозов «гиперсексуальности» или «сексуальной зависимости».