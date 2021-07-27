Николай Любимов встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе

Во вторник, 27 июля, Николай Любимов встретился с чемпионом по греко-римской борьбе, рязанцем Иваном Неккоевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее молодой человек завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Незадолго до соревнований он получил травму, но все равно вышел и победил. Иван Неккоев занимается спортом с 2007 года в СШОР «Антей».
Спортсмен поделился своими планами на будущее. Впоследствии он хочет получить медаль Сурдлимпийских Игр и тренировать ребят с ограничением слуха.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития спортивной борьбы в регионе, в том числе укрепления материально-технической базы спортивных школ.