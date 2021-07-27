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Вторник, 27 июля, 2021
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Николай Любимов встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе

Елена Лобанова
Николай Любимов встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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Во вторник, 27 июля, Николай Любимов встретился с чемпионом по греко-римской борьбе, рязанцем Иваном Неккоевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Ранее молодой человек завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Незадолго до соревнований он получил травму, но все равно вышел и победил. Иван Неккоев занимается спортом с 2007 года в СШОР «Антей». 

— Это очень серьезное достижение и для Рязанской области, и для страны в целом. Мы все гордимся тобой, восхищаемся твоим мужеством и тем, что ты не раз смог пересилить себя, никогда не отказывался от борьбы. Надеюсь, что эти очень важные качества будут с тобой всегда, — отметил Николай Любимов. 

Спортсмен поделился своими планами на будущее. Впоследствии он хочет получить медаль Сурдлимпийских Игр и тренировать ребят с ограничением слуха. 

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития спортивной борьбы в регионе, в том числе укрепления материально-технической базы спортивных школ.

  • Николай Любимов встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе
  • Николай Любимов встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе
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