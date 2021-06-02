Николай Любимов принял участие в дискуссионной сессии на Петербургском форуме

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В среду, 2 июня, Николай Любимов принял участие в дискуссионное сессии «Трансфер технологий из науки в бизнес: как управлять динамикой роста» на Петербургском форуме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Любимов рассказал о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.

— В наших ведущих университетах, которые занимаются исследовательской работой, имеют даже бизнес-инкубатор, мы давно наблюдаем активное движение к разработке технологий и их трансферу. Это Рязанский радиотехнический и Рязанский медицинский университеты, которым сегодня не хватает компетенций, площадей. Мы совместно с федеральным центром стараемся помочь нашим вузам наладить необходимую инфраструктуру в рамках создания Рязанского инновационного научно-технологического центра, – сказал Николай Любимов.

Губернатор подчеркнул, что ИНТЦ свяжет вузы, малые инновационные компании с крупными индустриальными партнерами.

— К проекту по созданию ИНТЦ присоединились высокотехнологичные региональные предприятия, которые входят в состав госкорпораций «Ростех», «Роскосмос», «Тактическое ракетное вооружение» и «Алмаз – Антей». Они поставляют на профильные рынки высокотехнологичную, зачастую уникальную продукцию. Это лазерные и оптические технологии, средства связи, радиолокационное оборудование, робототехника, электроника, автоматизация производств и цифровых технологий, – пояснил Николай Любимов.

По словам главы региона, для эффективной работы по развитию этой инфраструктуры нужны особые льготные условия, которые регион надеется создать при поддержке федерального центра.