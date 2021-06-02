Николай Любимов принял участие в дискуссионной сессии на Петербургском форуме

В среду, 2 июня, Николай Любимов принял участие в дискуссионное сессии «Трансфер технологий из науки в бизнес: как управлять динамикой роста» на Петербургском форуме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Любимов рассказал о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.
Губернатор подчеркнул, что ИНТЦ свяжет вузы, малые инновационные компании с крупными индустриальными партнерами.
По словам главы региона, для эффективной работы по развитию этой инфраструктуры нужны особые льготные условия, которые регион надеется создать при поддержке федерального центра.