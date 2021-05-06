15.8 C
Рязань
Четверг, 6 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Николай Любимов поручил продолжить работу с безнадзорными животными

7info7
- Advertisement -

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 6 мая провёл встречу с зампредом правительства региона Дмитриев Филипповым. На встрече обсудили работу по контролю за безнадзорными животными.

Любимов отметил, что следует продолжать активную деятельность по обеспечению исполнения в регионе нового порядка, касающегося обращения с животными без владельцев.

Эта работа должна проводиться вместе с представителями общественности, зоозащитниками, заинтересованными ведомствами. Вопрос очень чувствительный для людей, – сказал он.

Глава региона добавил, что совместными усилиями нужно сделать все необходимое для того, чтобы приюты для отловленных животных, их содержание, ветеринарное обслуживание соответствовали требованиям действующего законодательства.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]