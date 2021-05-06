Николай Любимов поручил продолжить работу с безнадзорными животными

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 6 мая провёл встречу с зампредом правительства региона Дмитриев Филипповым. На встрече обсудили работу по контролю за безнадзорными животными.
Любимов отметил, что следует продолжать активную деятельность по обеспечению исполнения в регионе нового порядка, касающегося обращения с животными без владельцев.
Глава региона добавил, что совместными усилиями нужно сделать все необходимое для того, чтобы приюты для отловленных животных, их содержание, ветеринарное обслуживание соответствовали требованиям действующего законодательства.