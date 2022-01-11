Николай Любимов заявил о необходимости перейти на особый режим работы во время снегопадов

Во вторник, 11 января, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов отметил необходимость перейти на особый режим работы во время снегопадов.

Синоптики прогнозируют продолжение осадков в течение всей недели.

— Всё это требует дополнительных усилий со стороны профильных муниципальных и дорожных служб для того, чтобы минимизировать неудобства для граждан и обеспечить их безопасность, — приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

Любимов потребовал свести риск возникновения ДТП из-за погоды к минимуму. Для этого необходимо усилить уборку дорог. Также не стоит забывать о чисте тротуаров: пешеходам сейчас тоже нелегко.

— Уборка снега, антигололёдная обработка должны проводиться регулярно. Если того требуют погодные условия, — круглосуточно, — отметил губернатор.

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Контролировать уборку дорог поручено министру транспорта региона Вадиму Решетнику, главам администраций муниципалитетов.

Губернатор отметил, что темпы уборки автодорог по сравнению с прошлым годом улучшились, но качество пока оставляет желать лучшего.

По его словам, в центре Рязани снег убирать успевают, но на окраинах города, в жилых кварталах работают намного хуже и медленнее.

— Это недопустимо. То же самое касается и тротуаров, и дворов, — сказал глава региона.

Губернатор рекомендовал привлекать сотрудников ГИБДД, чтобы решить вопрос с мешающими уборке автомобилями. Также необходимо привлечь к уборке близлежащей территории предприятия Рязани.

Мэра областного центре Елену Сорокину Любимов попросил доложить на следующем заседании правительства о дополнительных мерах, которые были приняты в отношении уборки города.

Руководству Госжилинспекции губернатор поручил также отчитаться о проведенной работе в отношении управляющих компаний, обязанных содержать в порядке дворовые территории.

ЦУР поручено собрать и проанализировать мнения жителей о качестве уборки.