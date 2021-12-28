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Вторник, 28 декабря, 2021
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Николай Любимов напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий в Рязанской области

7info7
Фото: Правительство Рязанской области

28 декабря Николай Любимов провёл итоговое заседание правительства Рязанской области. На заседании он дал ряд поручений, касающихся работы по обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.

Так, под особым контролем останутся места массового пребывания людей. Глава региона напомнил, что недопустимо проведение мероприятий с большим числом участников.

— Мы хорошо понимаем, что в новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди направятся к уличным елкам, будут общаться с друзьями, отмечать праздники. Поэтому необходимо максимально грамотно выстроить работу по антитеррористической защищенности таких мест, – сказал Любимов.

Губернатор также отметил, что необходимо следить за местами, где граждане могут запускать петарды и фейерверки. Необходимо не допускать несчастные случаи. Любимов поручил также отработать вопросы обеспечения безопасности в учреждениях стационарного типа, больницах, школах- интернатах и т д.

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Пристальное внимание уделят организациям, которые должны бесперебойно обеспечивать людей светом, теплом и водоснабжением.

— Недопустимо, чтобы в новогодние праздники улицы тонули в снежных завалах и дороги напоминали каток, – подчеркнул Любимов. – Нужно проверить наличие запчастей, других средств, необходимых для оперативного устранения аварий на тепломагистралях, прочих системах инженерной инфраструктуры, предприятиях жизнеобеспечения».

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