Николай Любимов напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий в Рязанской области

28 декабря Николай Любимов провёл итоговое заседание правительства Рязанской области. На заседании он дал ряд поручений, касающихся работы по обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.
Так, под особым контролем останутся места массового пребывания людей. Глава региона напомнил, что недопустимо проведение мероприятий с большим числом участников.
Губернатор также отметил, что необходимо следить за местами, где граждане могут запускать петарды и фейерверки. Необходимо не допускать несчастные случаи. Любимов поручил также отработать вопросы обеспечения безопасности в учреждениях стационарного типа, больницах, школах- интернатах и т д.
Пристальное внимание уделят организациям, которые должны бесперебойно обеспечивать людей светом, теплом и водоснабжением.