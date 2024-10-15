Никита Панфилов вернётся к роли акушера в медицинском детективе НТВ

Телеканал НТВ приступил к съёмкам второго сезона медицинского детектива «Акушер» (16+) с Никитой Панфиловым в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета сериала — военный хирург Глеб Каверин, которому по стечению обстоятельств пришлось сменить профиль и стать акушером.

Спустя несколько месяцев после событий первого сезона возлюбленная Глеба Каверина (Никита Панфилов) Елена Елагина (Елена Лотова) ждёт от него ребёнка. Бывшая жена главного героя Марина (Виктория Романенко), изменившая ему в первых сериях картины, вот-вот родит, но по-прежнему неизвестно, кто отец ребёнка. Глеб Каверин продолжает работать в клинике и заботиться о своих пациентах. Однако ему не удаётся добиться повышения до заведующего отделением — руководство считает Каверина слишком неудобным.

Никита Панфилов, исполнитель роли Глеба Каверина: «Перед съёмками второго сезона я полностью пересмотрел первый, чтобы лучше вспомнить своего героя Глеба Каверина. Он меняется по ходу сериала после каждой происходящей с ним перипетии. Я надеюсь, зрителям будет интересно посмотреть на уже любимых персонажей и новые события в их жизнях. Автор сценария привнёс в новый сезон очень много разных историй, основанных на реальных событиях, это всегда интересно. Акушеров я стал ещё больше уважать, но не после того, как я стал играть Каверина, а после того, как у меня родились двое детей! То, что я принимал участие в родах, во многом помогло мне понять эту работу. Это ужасно сложная профессия, и там должны работать абсолютные профессионалы, от них зависит жизнь маленьких ангелов!»

Елена Лотова, исполнительница роли Елены Елагиной: «Мы все были искренне рады вновь встретиться на съёмочной площадке и продолжить работу над этой историей! Раскрывать подробности сюжета второго сезона не могу, скажу лишь, что для всех героев он будет богат на самые разные события, ведь рядом с Глебом Кавериным скучно и спокойно не бывает! Пожалуй, в том числе и за это персонаж так полюбился зрителю! Моя героиня Елена Елагина — заведующая отделением репродуктологии, молодая, честолюбивая, амбициозная женщина с неплохим чувством юмора. Её профессия сложная, ответственная и вместе с тем интересная».

В новом сезоне «Акушера» на пути Каверина встанет его бывшая возлюбленная — самоуверенная и жёсткая Жарова (Ирина Таранник) — её назначат заведующей отделением. Она решила напомнить о себе Глебу и готова на всё, чтобы вернуть его. Когда это не получается, движимая местью и ревностью, она решает объединиться против Каверина с авторитетным бизнесменом Брагиным (Владимир Бутенко). Кроме того, заклятый враг Глеба Сорокин (Артём Осипов) обрёл покровителей и готов мстить ему.

Денис Карро, режиссёр-постановщик: «В новом сезоне „Акушера“ главный герой Глеб Каверин продолжит искать и находить выход из всевозможных сложных ситуаций, в которые попадают его пациенты и коллеги. Также ему предстоит бороться с новым антагонистом — криминальным авторитетом Брагиным. ⁠ И, конечно, у нас появятся новые персонажи, но подробности пока не буду раскрывать. Как и в первом сезоне, человеческие отношения для нас на первом месте. А перинатальный центр, в котором наши герои работают, — это всего лишь пространство, где они реализуются».