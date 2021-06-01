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Вторник, 1 июня, 2021
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Незаконно уволенная калужанка отсудила у начальника 800 тысяч рублей

Никита Брыкин
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Жительница Калуги подала иск в областную прокуратуру с целью признать незаконным ее увольнения из крупного предприятия региона, пишет портал «Калуга-поиск».

Также женщина попросила восстановить ее на работе и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.

Прокурор ознакомился с фактами и решил, что калужанка написала соглашение о расторжении трудового договора под давлением работодателя. При этом его подписали неуполномоченные лица.

После длительного судебного разбирательства женщину восстановили на работе и вернули ей более 800 тысяч рублей.

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